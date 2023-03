Décès du journaliste Abdellah Amrani: les condoléances du roi Mohammed VI

Par LeSiteinfo avec MAP

Le roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion aux membres de la famille de feu Abdallah El Amrani.

Dans ce message, le Souverain affirme avoir appris avec une vive émotion la triste nouvelle du décès du journaliste feu Abdallah El Amrani, soulignant qu’avec sa disparition, la scène médiatique nationale perd l’un de ses pionniers, reconnu pour son grand professionnalisme journalistique empreint d’un esprit de responsabilité et d’engagement.

En cette triste circonstance, le roi exprime aux membres de la famille du défunt, et à travers eux à l’ensemble de ses proches et à sa grande famille journalistique et culturelle, Ses vives condoléances et Ses meilleurs sentiments de compassion pour cette douloureuse affliction, implorant le Très-Haut de leur accorder patience et réconfort.

En ces jours bénis du mois sacré de Ramadan, le Souverain implore le Très-Haut d’entourer le défunt de Sa vaste miséricorde et de Son pardon, de le rétribuer amplement pour ses bonnes œuvres au service de sa patrie et de l’accueillir parmi les Vertueux. « Nous sommes à Dieu et à Lui nous retournons ». Véridique est la parole de Dieu.

S.L.