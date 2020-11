Décès du fils du Dr Tazi à Casablanca: ce que l’on sait (PHOTO)

Le fils du Dr El Hassan Tazi, le célèbre chirurgien plasticien, est décédé dimanche à Casablanca à l’âge de 21 ans.

Si plusieurs rumeurs ont circulé selon lesquelles le jeune homme serait mort des suites du covid-19, son père a brisé le silence pour tirer les choses au clair à ce sujet. «Nous sommes à Dieu et à lui nous retournons. Que Dieu ait l’âme de notre cher Rayhane Tazi en sa sainte miséricorde et lui accorde le paradis. Son décès était brutal, rapide, naturel et imprévu. Sa mort n’est pas liée au covid-19. Priez pour lui», a écrit Dr Tazi sur sa page Facebook.

Suite à cette triste annonce, plusieurs internautes se sont empressés de présenter leurs condoléances au médecin, souhaitant beaucoup de courage à la famille et aux amis du défunt afin de surmonter cette terrible épreuve.

Les photos du jeune homme, en compagnie de son père, ont également fait le tour de la Toile, sous le choc suite à cette triste disparition.

N.M.