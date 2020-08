Décès de Touria Jebrane: de nombreux artistes expriment leur grande tristesse (VIDEO)

De nombreux artistes sont endeuillés par la disparition de la grande comédienne marocaine et ex-ministre de la culture, Touria Jebrane. Tous ont exprimé leur grande tristesse et présenté leurs sincères condoléances à la famille de la défunte. Ainsi, Hicham Bahloul considère que Touria Jebrane a légué au théâtre, au cinéma et à la télévision un inestimable héritage artistique et culturel.

L’acteur n’a pas manque de rappeler les qualités humaines de Feue Touria Jebrane, sa grande modestie, son abnégation et son talent dans toutes les œuvres auxquelles elle a participé.

Pour rappel, les obsèques de l’icône disparue ont eu lieu mardi 25 août, après la prière d’Al-Asr, en présence des membres de sa famille. Et ce, dans le respect total des mesures préventives et sanitaires, décrétées par les autorités en vue d’endiguer la propagation du nouveau coronavirus. D’autres personnalités du monde des arts, de la culture et de la communication ont pu aussi assister aux funérailles de la défunte.

La célèbre actrice et ex-ministre de la culture est décédée lundi 24 août, à l’âge de 68 ans, dans une clinique privée de Casablanca, des suites d’une longue et pénible maladie.

Personnalité incontournable du théâtre marocain, Touria Jebrane a connu une carrière aussi prolifique que remarquable durant les années 70, 80 et 90 du siècle dernier, participant activement à la formation de plusieurs troupes théâtrales, dont « Masrah Achaab », « Masrah Al Fourja » et « Masrah Al Fannanin Al Mouttahidine ».

Sous la direction de feu Tayeb Saddiqi, autre monstre sacré des planches, elle allait vivre une étape charnière de son riche parcours au sein de « Masrah Annas », qui a présenté des pièces ayant marqué d’une pierre blanche l’histoire du théâtre national, comme « Sidi Abderrahmane El Majdoube » et « Abou Hayyan Attawhidi ».

Aux côtés du dramaturge Abdelouahed Ouzari, la défunte va connaître l’apogée en co-fondant une nouvelle troupe appelée « Masrah Al-Yaoum », qui va signer une expérience distinguée grâce à des pièces restées gravées dans la mémoire du public marocain et au-delà.

Touria Jebrane, qui était nommée entre 2007 et 2009 ministre de la Culture, avait poursuivi ses études primaires et secondaires à Casablanca. Elle était diplômée du Conservatoire national du ministère d’Etat chargé des affaires culturelles et de l’enseignement originel.

Larbi Alaoui (avec Khadija Chafi)