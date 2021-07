Décès de sidi Ahmed Rahali: les condoléances du roi Mohammed VI

Le roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion à la famille de feu Sidi Ahmed Rahali, membre du Conseil Royal Consultatif des Affaires Sahariennes (CORCAS).

En cette douloureuse circonstance, le Souverain exprime aux membres de la famille du défunt et à l’ensemble de leurs proches, et à travers eux aux fils de la tribu Yagout dans les chères provinces du sud, ses vives condoléances et sa sincère compassion, suite à cette perte cruelle, implorant le Très-Haut d’entourer feu Rahali de Sa sainte miséricorde et de l’accueillir dans Son vaste paradis et de leur accorder patience et réconfort.

Dans ce message, le roi se remémore, avec estime, les qualités humaines et le patriotisme sincère du défunt qui a consacré sa vie au service de son pays avec dévouement et abnégation, et à la défense de sa souveraineté et de son intégrité territoriale, dans un attachement indéfectible au glorieux Trône alaouite et aux constantes et sacralités de la Nation, outre ses contributions intellectuelles et littéraires qui ont enrichi le patrimoine sahraoui authentique.

Partageant les sentiments de peine de la famille du défunt suite à cette dure épreuve, la volonté divine étant imparable, le Souverain implore le Tout-Puissant de rétribuer amplement feu Rahali pour ses bonnes œuvres au service de ses proches et de sa patrie et de l’accueillir parmi les martyrs et les vertueux.

S.L. (avec MAP)