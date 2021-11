Décès de Salah Eddine El Ghomari: Ridouane Erramdani se tourne vers la justice (PHOTO)

Le journaliste Ridouane Erramdani a exprimé sa colère et son indignation à cause de graves accusations d’avoir été impliqué, d’une manière ou d’une autre, dans le décès l’année dernière du regretté Salah Eddine El Ghomari, terrassé par une crise cardiaque.

Par conséquent, Erramdani a porté cette affaire en justice et ce, après avoir partagé avec ses followers et ses fans, via son compte Instagram, une vidéo diffusée par le site électronique » Fousha ». L’enregistrement vidéo en question a comme titre, sous forme d’interrogation: « Quelle est la relation d’Erramdani avec le décès de Salah Eddine El Ghomari? ».

Et Erramdani a commenté sa publication comme suit: « Quand il ne s’agissait que de campagnes d’insultes et de provocations diverses, je laissais passer la chose et je me disais de laisser faire et les gens s’exprimer. Mais quand il s’agit d’une affaire comportant des menaces, des incitations à la violence et des accusations graves et fallacieuses dans un crime fictif, je ne dis plus rien et c’est, donc, à la justice de dire son mot ».

Par ailleurs, de nombreux followers du journaliste ont exprimé leur accord total concernant son recours à la justice, afin que soit mis fin aux agissements criminels des auteurs et colporteurs de telles rumeurs. Des « journaleux » sans respect aucun de la déontologie qui doit régir ce noble métier qu’est le journalisme, et qui se contentent de rapporter des scandales et des mensonges, dans le seul but de recueillir le maximum de vues et de gagner le plus d’argent sonnant et trébuchant de Youtube.

Pour rappel, le célèbre journaliste de la chaîne nationale 2M, Feu Salah Eddine El Ghomari, est décédé le 20 décembre 2020 des suites d’un brusque infarctus. Son décès avait provoqué un grand choc pour sa famille éplorée, ses collègues et amis, ainsi que pour des millions de téléspectateurs et de citoyens.

Larbi Alaoui