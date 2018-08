Décès de Pierrette M’jid: le procès du chauffard s’ouvre à cette date

Soufiane M’jid, fils de la défunte, a affirmé que sa mère a été percutée par un chauffard au niveau du mall. “Il a percuté ma mère, l’a tuée et a pris la fuite…il est ensuite revenu pour voir son état. C’est alors qu’il est rentré dans un camion et que la police l’a arrêté. Le jeune qui a commis l’irréparable doit être sévèrement puni par la loi. Une enquête doit être faite pour savoir s’il était dans un état normal”.

