Décès de Pelé: les condoléances du roi Mohammed VI

Par LeSiteinfo avec MAP

Le roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion aux membres de la famille d’Edson Arantes do Nascimento, dit “Pelé”, décédé jeudi à l’âge de 82 ans.

Dans ce message, le Souverain affirme avoir appris avec une profonde affliction la nouvelle du décès de la légende du football brésilien et international, affirmant qu’avec la disparition de Pelé, le Brésil et le monde ont perdu l’un des meilleurs et des plus talentueux joueurs de football.

Pelé était aimé et admiré dans le monde entier et a contribué à faire du football un symbole de paix, de coexistence et de compréhension entre les différents peuples et cultures, écrit le roi.

En cette douloureuse circonstance, le roi exprime aux membres de la famille du défunt et, à travers eux, à ses proches et à l’ensemble de ses amis et admirateurs, Ses vives condoléances et Ses sincères sentiments de compassion, soulignant que le regretté avait une grande estime pour le Maroc, pays qui garde le souvenir de sa visite en 1976 avec son club “Santos FC”.

S.L.