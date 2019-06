Décès de Morsi: Moulay Hicham s’en mêle

Le cousin du roi Mohammed VI a présenté ses condoléances attristées à l’occasion du décès de Mohamed Morsi, l’ancien président égyptien. Celui-ci est mort suite à un malaise après son audition au tribunal.

Sur sa page officielle Facebook, Moulay Hicham écrit que c’est avec tristesse qu’il a appris le décès de Morsi et qu’il présente ses condoléances “à la famille du défunt, au peuple égyptien, ainsi qu’à toutes les personnes éprises de liberté de par le monde”.

“Le prince rouge” ajoute que Mohamed Morsi est mort des suites de la négligence médicale programmée dont il a été victime pendant sa détention arbitraire. L’ancien président égyptien a été accusé de trahison, “alors que les vrais traîtres sont ceux qui ont violé la volonté et la souveraineté du peuple égyptien”, accuse-t-il.

Moulay Hicham avoue tout de même que Morsi avait commis “certaines erreurs politiques” mais qu’il représentait la légitimité démocratique. Laquelle légitimité s’imposera d’elle-même, tôt ou tard, en Egypte, prédit-il.

Et le cousin du souverain conclut sa publication en assurant que le cas Morsi constitue une tragédie pour tous les Egyptiens avides de démocratie. Le sort de ceux-ci, regrette-t-il, est la torture, la séquestration, l’arrestation ou l’exil.

Larbi Alaoui