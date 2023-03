Décès de Mohamed Bennani: le message de condoléances du roi Mohammed VI

Par LeSiteinfo avec MAP

Le roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion aux membres de la famille de l’artiste plasticien, feu Mohamed Bennani.

Dans ce message, le Souverain affirme avoir appris avec une vive émotion le décès de l’artiste plasticien feu Mohamed Bennani en ces jours bénis du mois de Ramadan.

En cette triste circonstance, le roi exprime aux membres de la famille du défunt, et à travers eux à l’ensemble de ses proches et à sa famille artistique et culturelle, Ses vives condoléances et Ses sincères sentiments de compassion pour la disparition d’un éminent artiste qui a marqué les beaux-arts marocains par son style distingué et créatif, ce qui lui a valu une place prestigieuse aux niveaux national et international.

Le Souverain implore le Tout-Puissant de leur accorder patience et réconfort, de rétribuer amplement le défunt pour sa contribution artistique raffinée au service de sa patrie, de l’entourer de Son pardon et de Sa miséricorde et de l’accueillir dans Son vaste Paradis.

« Nous sommes à Dieu et à Lui nous retournons ». Véridique est la parole de Dieu.

