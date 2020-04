Décès de Marcel Botbol à cause du Covid-19: ce que l’on sait

Le chanteur et musicien marocain Marcel Botbol est décédé à Paris des suites du Coronavirus. Il s’est éteint mercredi matin à l’hôpital Bichat, où il était admis en réanimation depuis une semaine après avoir contracté le Covid-19, a annoncé son entourage.

«Marcel Botbot était parti à Paris pour une fête familiale le 10 mars dernier et avait du y rester à cause de la fermeture des frontières », a indiqué Maurice Elbaz, un proche du défunt et producteur de son frère, le chanteur Haïm Botbol.

Le chanteur, qui souffrait de problèmes cardiaques, “n’a pas supporté le virus comme beaucoup de personnes âgées », a précisé Maurice Elbaz, producteur à Casablanca depuis près de vingt ans.

Né en 1945 dans la ville de Fès, Marcel Botbol est issu d’une famille d’artistes de confession juive célèbre au Maroc. Il est le fils de l’artiste Jacob Botbol et le frère du chanteur Haïm Botbol.

Marcel Botbol était célèbre par ses interprétations de haute facture notamment des répertoires gharnati et populaire marocain.

Outre le chant et la musique, Marcel Botbol comptait également à son actif une expérience cinématographique, il avait joué dans le film «L’orchestre de minuit » de Jérôme Olivier Cohen, qui raconte sa propre biographie.

S.L. (avec MAP)