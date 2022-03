Décès de l’influenceuse Maraya à Casablanca: son amie répond aux rumeurs (VIDEO)

Depuis le décès, vendredi à Casablanca, de l’influenceuse Majda Marahi, plus connue sous le nom de Maraya, des suites d’un AVC, plusieurs rumeurs circulent selon lesquelles elle serait morte après une opération de chirurgie esthétique qui a mal tourné.

Rim El Kadiri, influenceuse et amie de la défunte, a brisé le silence pour balayer ces rumeurs d’un revers de main, indiquant que ces allégations sont totalement fausses. Sur son compte Instagram, elle a posté une vidéo où elle explique que Maraya a eu une hémorragie cérébrale et a été hospitalisée. «Pensez à la douleur de sa famille et ses amis. Comment osez-vous diffuser ce genre de rumeurs. C’est absurde. Au lieu de mentir, priez pour elle», s’est insurgée Rim.

Pour rappel, les obsèques de l’influence marocaine ont eu lieu vendredi après-midi au cimetière Arrahma, sis quartier Oulfa. Ceci, après la prière funéraire qui a eu lieu à la mosquée Badr, au quartier Bourgogne à Casablanca, à proximité du domicile familial de la défunte.

Ces obsèques ont connu une faible présence de célébrités et d’ami(e)s de Majda Marahi. Ont fait acte de présence, toutefois, l’influenceuse Rim Kadiri, qui n’a pu retenir ses larmes pendant l’inhumation, ainsi que Marwa Rioui et la jeune actrice Rababe Gouyd. Toutes trois paraissaient très affectées par la brusque disparition de leur proche amie.

S.L.