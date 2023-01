Décès de l’artiste Abderraouf: les témoignages émouvants de ses voisins (VIDEO)

Le grand comédien et humoriste marocain Abderrahim Tounsi, connu de tous les Marocains, sous le pseudonyme de « Abderraouf » , a tiré sa révérence dans la nuit du dimanche 1er au lundi 2 janvier 2023, à Casablanca.

En ces douloureuses circonstances, des amis et des voisins endeuillés du défunt grand artiste ont exprimé leur immense tristesse concernant son décès.

Ainsi, dans une déclaration à Le Site info, l’un des voisins de Abderraouf a tenu à affirmer: « Je fais partie du public et des admirateurs des œuvres du regretté disparu depuis les années 70. Il était un artiste à l’envergure internationale! ».

D’autres témoignages d’amis et de voisins du défunt sont allés dans le même sens que notre premier interlocuteur et n’ont pas tari déloges sur les qualités humaines et artistiques de Abderraouf.

A notre tour, nous présentons nos sincères condoléances aux membres de la famille de défunt artiste, à ses proches, amis voisins et collègues. Que Dieu ait le regretté Abderraouf en Sa sainte miséricorde!

« Nous sommes à Dieu et à Lui nous retournons ».

L.A.