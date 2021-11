Décès de l’acteur Jade Chkif: des réalisateurs marocains lui rendent hommage (PHOTOS)

L’acteur Franco-Marocain Jade Chkif a tiré prématurément sa révérence, ce samedi matin à l’âge de 41 ans, suscitant une grande tristesse dans les milieux artistiques marocains et français.

Des réalisateurs marocains ont tenu à rendre hommage au défunt artiste, dont son ami Anouar Moatassim, avec qui il avait collaboré dans le feuilleton « Les 1001 nuits » diffusé sur Médi 1 Tv.

« Mon frère Zmagri comme toi je déteste ce mot. On a rêvé ensemble et je dois continuer à rêver Seul car tu n’es plus là. Allah Yrahmek, Repose en paix », a-t-il écrit dans une publication sur son compte Instagram. Et d’ajouter: « On a parlé il y a 3 jours, on a rit, que les Anges inchaalah t’accueillent les bras ouverts ».

De son côté, le réalisateur Amir Rouani a également publié une photo du défunt avec le commentaire: « Nous sommes à Dieu et à lui nous retournons, repose en paix frère ».

Notons que le défunt est né à Chartres (France) en 1980, et a participé à des productions marocaines et mondiales, dont Maisons de La Mecque production syrienne d’Ali Hatem, Le Transporteur, 1001 nuit d’Anouar Moatassim ou le film Killing Jesus produit par Ridley Scott.

S.L.