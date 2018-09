Décès de la veuve d’Abdelkrim El Khatib: les condoléances du roi Mohammed VI

Le roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion à la famille de feue Hajja Meftaha Boujibar, veuve du fervent patriote, feu Abdelkrim El Khatib.

En cette douloureuse circonstance, le Souverain exprime aux membres de la famille de la défunte et, à travers eux, à l’ensemble de ses proches, ses vives condoléances et ses sincères sentiments de compassion suite à cette perte cruelle, implorant le Très-Haut de leur accorder patience et réconfort.

Le roi prie également le Tout-Puissant d’accueillir la défunte en son vaste paradis et de la rétribuer amplement pour ses nombreux sacrifices consentis pour sa patrie, aux côtés de son compagnon de route, feu Dr Abdelkrim Al Khatib, une des figures de proue de la Résistance et de l’armée de libération, connu pour son abnégation et sa fidélité envers son pays et la défense de son indépendance, son unité et sa souveraineté et pour la préservation des constantes de la Nation, ainsi que sa loyauté envers le Glorieux Trône alaouite.

Tout en disant partager les peines de la famille de la défunte face à cette perte cruelle imparable, le Souverain a tenu à réitérer les marques de sa haute sollicitude et de sa bienveillance attentionnée à l’égard des membres de la famille de la défunte.