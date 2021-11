Décès de la jeune Aya: l’émouvant témoignage de son père (VIDEO)

Aya était le beau prénom de la défunte jeune fille, atteinte d’une obésité morbide due au syndrome Prader-Willi. Elle a rendu l’âme ce mardi 9 novembre, après son hospitalisation au Centre hospitalier universitaire Ibn Rochd de Casablanca.

La covid-19 a eu raison de la jeune fille, a déclaré sa maman à Le Site info. Quant à son papa, il est effondré et en larmes à cause du décès de sa chère fille. Il a pu quand même tenu à assurer que le coronavirus est bien réel et mortel, contrairement à, ce pensent faussement les sceptiques, et a conseillé à tous parents de veiller constamment à la santé de leurs enfants.

A.A.