Décès de Fathallah Lamghari: le coup de gueule de son neveu (VIDEO)

L’artiste et chanteur marocain Fathallah Lamghari est décédé samedi soir à l’âge de 82 ans dans un hôpital à Rabat, des suites d’une maladie, a-t-on appris auprès de sa famille.

Au micro de Le Site info, le neveu du défunt a exprimé son chagrin suite à cette disparition, déplorant toutefois le fait que son oncle ait souffert en silence avant son décès. «Il n’a jamais reçu une quelconque assistance de la part des responsables ou des artistes», a-t-il assuré.

«Cela fait cinq ans qu’il est malade. Les artistes ne lui ont jamais rendu visite. Même après son décès, seuls Latifa Raafat, Mohamed El Ghaoui et Abdelati Amnna sont venus présenter leurs condoléances. Nous avons perdu un grand homme. Il était le pilier de la famille, celui qui a toujours été présent. Ce qui me fait encore plus mal au cœur, c’est qu’il a dû vendre sa villa pour subvenir à ses besoins», a ajouté notre source.

Pour rappel, la dépouille de Feu Fathallah Lamghari, figure emblématique de la musique marocaine, a été inhumée dimanche au cimetière « Chouhada » à Rabat, après les prières d’Al Asr et du mort, dans un climat de recueillement et de grande émotion.

H.M.