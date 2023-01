Décès de Abderraouf: le message émouvant de Rachid El Ouali (PHOTO)

L’acteur marocain a partagé un message via ses réseaux sociaux, où il rend hommage à Abderrahim Tounsi, plus connu par son nom de scène, Abderraouf. Le comédien s’est éteint dans la matinée du lundi, à l’âge de 87 ans.

Rachid El Ouali a partagé une image du comédien et a écrit: ʺIl s’en est allé après avoir fêté la nouvelle année. Il a fait rire des générations de Marocains, sans avoir à tomber dans la vulgarité. Les nouvelles générations ne le connaissent peut-être pas mais ont bien entendu parler de lui. Puisse Dieu accorder sa miséricorde à Abderrahim Tounsi (Abderraouf) et l’accueillir dans son vaste Paradis. Nous sommes à Dieu et à lui nous retournonsʺ.

Rappelons qu’en octobre dernier, Abderraouf avait été admis à l’hôpital Cheikh Khalifa Bin Zayed Al Nayhan de Casablanca pour un malaise. L’artiste avait été hospitalisé après avoir souffert de difficulté respiratoire, ce qui a nécessité une assistance médicale.

A.O.