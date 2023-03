Décès de Abdelouahed Radi: les politiciens s’expriment (VIDEO)

L’ancien président de la Chambre des Représentants et ancien premier secrétaire de l’Union socialiste des forces populaires (USFP), feu Abdelouahed Radi, décédé dimanche, était un militant chevronné et un homme d’État au sens plein du terme, ont témoigné plusieurs personnalités politiques et partisanes.

Dans des déclarations à la MAP en marges des funérailles du défunt, qui ont eu lieu mardi au cimetière Chouhada à Rabat en présence du prince héritier Moulay El Hassan et du prince Moulay Rachid, ces personnalités ont passé en revue les qualités du regretté et sa contribution aux différentes étapes de la vie politique nationale.

Pour le premier secrétaire de l’USFP, Driss Lachgar, feu Abdelouahed Radi a eu un parcours riche et singulier, en ce sens qu’il était à la fois un homme politique chevronné, un syndicaliste de premier rang, un acteur associatif et membre actif du mouvement estudiantin.

Le défunt s’est activement engagé dès son jeune âge dans les rangs du mouvement national, de même qu’il a joué des rôles importants tout au long de sa carrière politique, particulièrement lors de l’expérience de l’alternance consensuelle dans la mesure où il a assumé les fonctions de président de la Chambre des représentants.

Lachgar a fait noter qu’on ne peut aujourd’hui que se remémorer la manière dont le regretté a gérer des étapes cruciales sur les plans politique, syndical et partisan.

De son côté, l’ancien ministre et militant de l’USFP, Abdelkrim Benatiq, a souligné qu' »aujourd’hui, nous avons perdu un patriote de premier ordre qui a consacré toute sa vie à servir la nation », notant que feu Radi était un militant de gauche attaché aux idéaux démocratiques et progressistes, constamment en quête de consensus et d’écoute de l’autre.

Après avoir rappelé les qualités humaines et professionnelles du défunt et sa contribution à l’encadrement et la formation politique de plusieurs générations de militants, Benatiq a souligné que feu Abdelouahed Radi était un homme d’État au sens plein du terme.

Pour sa part, le secrétaire général du Parti de l’Istiqlal et actuel ministre de l’Équipement et de l’Eau, Nizar Baraka, a déploré la perte d' »un grand militant et patriote qui a beaucoup donné au pays », soulignant que le défunt a été un homme d’État par excellence qui a joué des rôles clés dans la construction d’un Maroc démocratique et la transition démocratique dans le cadre de la Koutla.

Et d’ajouter que feu Radi a joué un rôle majeur dans le domaine législatif en tant que Président de la Chambre des représentants lors de plusieurs législatures ainsi que dans le domaine de la justice et de la réforme judiciaire, lorsqu’il a assumé le poste de ministre de la Justice dans le gouvernement de Abbas El Fassi.

De son côté, Driss Sentissi, le dirigeant au sein du Mouvement populaire (MP) est revenu sur la stature du défunt et sa présence dans la scène politique nationale, rappelant le parcours politique de feu Radi.

A la chambre des représentants, feu Radi avait l’habitude de s’exprimer et d’agir « avec sagesse et bonne opinion », a-t-il souligné.

Décédé dans une clinique à Paris, feu Radi, natif de Salé en 1935, est considéré comme l’un des fondateurs de l’Union nationale des forces populaires (UNFP) en 1959 (actuellement USFP). Le défunt a été élu en tant que parlementaire pour la première fois en 1963, avant d’être réélu membre de la Chambre des représentants au cours des législatures qui ont suivi.

S.L.