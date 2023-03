Décès de Abdelouahed Radi: les condoléances du roi Mohammed VI

Par LeSiteinfo avec MAP

Le roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion aux membres de la famille de feu Abdelouahed Radi.

Dans ce message, le Souverain affirme avoir appris avec une vive émotion et une profonde tristesse la nouvelle du décès du professeur feu Abdelouahed Radi, qui a répondu à l’appel de Son Seigneur avec satisfaction en ces jours bénis du mois sacré de Ramadan.

En cette triste circonstance, le roi exprime aux membres de la famille du défunt et à leurs proches, et à travers eux à la famille politique nationale du disparu, au parti de l’Union socialiste des forces populaires (USFP), et à l’ensemble de ses amis et admirateurs, Ses vives condoléances et Ses meilleurs sentiments de compassion pour cette douloureuse affliction, rappelant, avec estime, le parcours de militant et d’homme politique du défunt marqué par le dévouement, la sincérité et l’abnégation au service de son pays et pour la défense des constantes de la nation et de ses causes sacrées, faisant preuve d’un loyalisme exemplaire au Glorieux Trône Alaouite.

Le Souverain a également dit Se remémorer, avec un profond respect, les qualités de grands hommes d’Etat que possédait le défunt, connu pour ses qualités humaines, son patriotisme sincère, sa sagesse politique, son intégrité et sa compétence dans les différentes hautes fonctions gouvernementales, parlementaires et universitaires qu’il a occupées, que ce soit sous les règnes de Feu Hassan II ou le roi Mohammed VI.

Le roi dit partager les sentiments de la famille du défunt, la volonté divine étant imparable, implorant le Très-Haut de leur accorder patience et réconfort et de rétribuer amplement le défunt pour ses bonnes œuvres au service de sa patrie et de l’accueillir parmi Ses meilleurs fidèles.

S.L.