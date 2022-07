Décès de Abdallah Charif El Ouazzani: les condoléances du roi Mohammed VI

Le roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion aux membres de la famille de feu Abdallah Charif El Ouazzani.

Dans ce message, le Souverain affirme avoir appris avec une profonde affliction la nouvelle du décès de feu Abdallah Charif El Ouazzani, que Dieu l’entoure de Son infinie miséricorde et l’accueille dans Son vaste Paradis.

En cette douloureuse circonstance, le roi exprime aux membres de la famille du défunt, et à travers eux à l’ensemble de leurs proches, ainsi qu’à ses amis et ses admirateurs, Ses vives condoléances et Ses sincères sentiments de compassion suite à cette perte cruelle, la volonté divine étant imparable, implorant le Tout-Puissant de leur accorder patience et réconfort.

Le roi, qui dit partager avec les membres de la famille du défunt leurs sentiments en cette douloureuse occasion, Se remémore, avec grande estime, la vie d’un savant et chercheur accompli, aux grandes qualités, avec à son actif un parcours intellectuel distingué à l’échelle nationale et internationale.

Le regretté, que Dieu l’ait en Sa sainte miséricorde, ajoute le Souverain, était un bon exemple à suivre qui incarne l’Islam juste et veille à diffuser ses principes et ses nobles valeurs, à travers des ouvrages et des contributions significatives qui appellent à s’imprégner des vertus du juste milieu et de la modération et à établir des ponts de coexistence et de tolérance entre les différentes religions, de même qu’il était reconnu pour son patriotisme sincère et son indéfectible attachement au Glorieux Trône Alaouite.

Le roi implore le Très-Haut, en ces jours bénis, d’entourer le défunt de Sa grâce et de le rétribuer amplement pour les services louables qu’il a rendus à sa religion et à sa Patrie ainsi que pour les bonnes œuvres qu’il a accomplies, et de l’agréer parmi les prophètes, les fidèles, les martyrs et les vertueux.

S.L. (avec MAP)