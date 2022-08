Décès d’Abdelhak El Khiame: son épouse se confie (VIDEO)

L’ancien directeur du Bureau central d’investigations judiciaires (BCIJ), Abdelhak El Khiame est décédé ce mardi à Casablanca à l’âge de 64 ans des suites d’une longue maladie.

Au micro de Le Site info, son épouse, en larmes, s’est exprimée après l’inhumation du défunt. «Abdelhak souffrait d’une inflammation au cerveau depuis plus d’une année et était sous traitement. Son état de santé s’est détérioré et il a dû être hospitalisé. C’est moi qui l’ai accompagné à l’hôpital. Il en est sorti sur une civière. Je n’y crois toujours pas», a-t-elle confié.

Notons que l’ancien patron du BCIJ, décédé dans la matinée du 23 août, a été inhumé dans l’après-midi au cimetière Chouhadaa à Casablanca.

Plusieurs membres du BCIJ, DSGN, DGST et d’autres représentants sécuritaires, des figures politiques, mais aussi des civiles ont été présents aux funérailles de feu El Khayam. Le défunt a eu droit à un dernier salut pour ses services à la Sûreté nationale.

Pour rappel, Abdelhak El Khayam était le n° 2 de la sécurité nationale, au côté d’Abdellatif Hammouchi. Le défunt avait une grande expérience en matière sécuritaire, et a occupé de son vivant plusieurs postes importants en ce sens. Le natif de Casablanca était à la tête du BCIJ depuis sa création en 2015, jusqu’à ce qu’il soit remplacé par Habboub Cherkaoui en 2020.

S.L.