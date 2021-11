Décès après vaccin au Maroc: voici les résultats de trois autopsies

La directrice du Centre antipoison et de pharmacovigilance du Maroc a assuré l’inexistence de données tangibles et d’effets de la vaccination, conduisant au décès des personnes ayant bénéficié du vaccin contre la covid-19.

Lors d’un point de presse à Rabat, ce vendredi 19 novembre, Pr Rachida Soulaymani-Bencheikh a déclaré que les autorités concernées ont minutieusement cherché les causes pour lesquelles des personnes ont décédé juste après avoir reçu une dose du vaccin anti-coronavirus.

L’âge avancé, les maladies chroniques et autres pathologie sont parmi les indicateurs qui ont été pris en compte et qui ont révélé, dans la plupart des cas, que le décès est dû à une autre cause que celle liée au vaccin, a-t-elle souligné.

« Nous avons procédé à l’autopsie des corps de trois personnes décédées. Les résultats de ces autopsies, effectuées par un médecin légiste, ont démontré que la cause de la mort est autre que l’injection du vaccin », a encore tenu à préciser Pr Soulaymani-Bencheikh.

Larbi Alaoui