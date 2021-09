Débâcle du PJD : Aziz Rebbah s’excuse auprès des Marocains

Aziz Rebbah a présenté ses excuses aux Marocains après la défaite cuisante du PJD dans les élections du 8 septembre.

Dans une lettre publiée sur le site officiel du parti, le membre du secrétariat général s’est dit désolé d’avoir commis une quelconque erreur envers les citoyens.

«Je n’ai jamais osé toucher aux fonds publics, que ce soit dans la commune ou au niveau du ministère. Je n’ai jamais trahi la confiance des Marocains. Cela relève de mes principes et de mon éducation. Ce que nous possédons, ma famille et moi, est modeste, malgré tous les postes de responsabilité que j’ai occupés. Contrairement aux rumeurs qui circulent, nous n’avons ni fermes, ni hôtels, ni entreprises…», a indiqué Rebbah.

Pour rappel, le Rassemblement national des indépendants (RNI) est arrivé en tête des élections des membres de la Chambre des représentants qui se sont déroulées mercredi, après dépouillement de 96% des bulletins de vote, tandis que le Parti de la justice et du développement (PJD) a dégringolé de manière significative.

Après deux mandats consécutifs à la tête du gouvernement et son obtention, lors des élections de 2016, de 125 sièges à la Chambre des représentants, le PJD n’a pu décrocher que douze sièges durant ce rendez-vous électoral, occupant ainsi la huitième place. Il s’agit du résultat le plus faible du PJD après sa première participation aux élections de 1997, au cours desquelles il remporta neuf sièges. Quant au RNI, il a fait un bond en avant en remportant plus du double des sièges obtenus en 2016 (37 sièges), s’affirmant du coup comme la première force politique.

N.M.