Un dealer arrêté à bord d’un autocar à Tanger

Sur la base d’informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), le service préfectoral de la police judiciaire de Fès a procédé, dimanche, à l’arrestation d’un récidiviste pour son implication présumée dans une affaire relative à la possession et au trafic de drogue et de psychotropes.

