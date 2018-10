De Tanger vers la Chine, l’incroyable périple de deux Marocains en vélos solaires

Deux ressortissants marocains, dont l’un aux besoins spécifiques, ont réussi à relever le défi d’atteindre le sud de la Chine sur un tricycle solaire.

Yousef Al-Hawas, 50 ans et Mohammed Said Al-Jabbari, 37 ans, ont décidé de relever le défi du rallye organisé par l’association française “The Sun Trip” qui consiste à rejoindre la Chine sur des vélos propulsés par l’énergie solaire combinée à l’effort physique.

Les deux aventuriers ont entamé, à titre symbolique, leur périple le 8 juin de Tanger devant le mausolée du voyageur Ibn Battouta avant de lancer officiellement leur défi le 25 septembre de la ville française de Lyon à destination de Guangzhou, dans le sud de la Chine.

Les deux marocains ont traversé plusieurs pays, dont la Suisse, l’Italie, la Slovénie, la Croatie, la Serbie, la Bulgarie, la Turquie, la Géorgie, l’Azerbaïdjan et le Kazakhstan, pour arriver finalement en Chine après un long parcours d’environ 13.000 kilomètres, en plus de 100 jours.

“Le voyage a été très difficile. Nous avons dû faire face à de nombreuses difficultés”, raconte Al-Hawas, inventeur et concepteur du tricycle solaire baptisé “Ibn Battouta”. “Parfois, nous roulons près de gros camions et le moindre mouvement de travers, de notre part ou de la part des chauffeurs, aurait pu avoir des conséquences désastreuses, notamment dans les longs tunnels de la Turquie et de la Géorgie, qui dépassaient parfois les quatre kilomètres”, ajoute-t-il.

“La traversée du désert était très difficile à cause de la chaleur excessive, du manque d’abri ou d’endroits pour le ravitaillement en eau et nourriture sur de longues distances de plus de 380 km. Nous étions souvent obligés de dormir à la belle étoile dans des endroits reculés et infestés de serpents et autres scorpions”.

“Au départ du rallye, il y avait 42 participants, dont quatre équipés de vélos conçus et fabriqués à la main. Le long du périple, seul notre vélo et celui d’un participant tchèque ont pu continuer l’aventure”, a-t-il dit à la MAP.

Houcine Tandofte