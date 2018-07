De nouvelles têtes sont tombées à Al-Hoceïma

Le projet “Al-Hoceïma, phare de la Méditerranée” continue de faire tomber des têtes. En effet, deux responsables ont été relevés de leurs fonctions par le gouverneur de la province d’Al-Hoceïma, Farid Chourak. Il s’agit du chef de la division de la coordination et des affaires économiques et du chef de la division des infrastructures.

