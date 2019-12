De nouvelles photos de Samira Saïd enflamment la Toile

La chanteuse marocaine Samira Saïd a surpris ses fans en publiant de nouvelles photos d’elle sur son compte Instagram. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la diva rayonne de beauté.

Cheveux dégagés et look décontracté, Samira Said semble être épargnée par le temps qui passe et a la chance de paraître plus jeune que son âge. Sa jeunesse éternelle n’a d’ailleurs pas manqué de faire réagir les internautes et certains ont jugé que ces photos sont retouchées. «Elle fait moins que son âge certes, mais elle a sûrement eu recours à Photoshop. C’est impossible. On dirait une fillette de 20 ans !», a estimé un jeune homme. Une autre fan a assuré, de son côté, que Samira Said, âgée de 61 ans, est un exemple pour les femmes. «On devrait s’inspirer d’elle pour paraître plus jeune», a-t-elle ajouté.

Ce shooting a été réalisé à l’occasion du lancement de «Hollelah», sa nouvelle chanson qu’elle a d’ailleurs interprétée lors de la finale de l’émission The Voice.

N.M.