De nouvelles mesures restrictives à Taroudant

Le Comité de veille et de suivi au niveau de la province de Taroudant a annoncé, dimanche soir, une nouvelle batterie de mesures afin d’endiguer la propagation et la transmission du nouveau coronavirus.

Un communiqué dudit Comité a ainsi décrété l’interdiction de rassemblements dans les espaces publics et ce, pour une durée de 15 jours, renouvelable en cas de nécessité. Il a été également décidé la fermeture des terrains de proximité et des jardins publics pendant la même durée et dans les mêmes conditions.

Le communiqué en question, dont Le Site Info détient copie, ajoute aussi la mesure de fermeture des souks hebdomadaires des communes de Taroudant et d’Ait Aiaaza, jusqu’au 1er novembre prochain.

La Comité insiste sur le fait que toute enfreinte à ces mesures préventives et sanitaires sera passible de poursuites judiciaires, conformément aux dispositions de la loi régissant l’état d’urgence.

De même que les responsables concernés ont incité les citoyens au respect des mesures précitées et à faire preuve de prudence, de vigilance, ainsi que de sens patriotique. C’est ainsi que les habitants apporteront leur contribution citoyenne aux efforts consentis par les autorités en vue de la lutte contre la covid-19.

Et d’insister sur le fait que les autorités veilleront au respect des mesures décrétées et n’hésiteront pas à sanctionner tout contrevenant, surtout en ce qui concerne le port obligatoire du masque et le respect des gestes barrières, dont la distanciation physique.

Larbi Alaoui et Yassine Gouskar