De nouveaux tracas judiciaires pour Hind El Achchabi

Les déboires de Hind El Achchabi se suivent, mais ne se ressemblent pas! La femme d’affaires vient de connaître une nouvelle interpellation, mercredi 13 février courant à Casablanca. Cette fois-ci, le chef d’accusation n’est pas l’adultère mais l’émission d’un chèque en bois de la valeur de 42 millions de dirhams.

Aussitôt après son incarcération, Hind Achchabi a tenu à affirmer que le chèque en question ne lui appartient pas, mais est libellé par la compagnie Dalia Air Développement qui lui appartient.

Dans un document, dont Le Site info détient copie, l’avocat de la femme d’affaires, Me Redouane Rami, a confirmé que le chèque sans provision provient d’un compte chèque de la Banque marocaine du commerce extérieur (BMCE). De la valeur de 42 millions de dirhams, il a été signé en blanc, le 13 août 2016, par Hind El Achchabi qui l’avait remis à son mari Mohcine Karim Bennani. Ceci, afin que ce dernier s’occupe des affaires courantes de la compagnie aérienne pendant que son épouse, qui venait d’avoir un nouveau-né, était occupée par de nombreux déplacements entre Casablanca et Rabat, à propos de plaintes à son encontre déposées auprès du parquet général.

L’avocat ajoute que Mohcine Karim Bennani a présenté le chèque pour encaissement en début d’année. Chose à même de se poser moult interrogations sur le mobile de l’époux qui avait prétendu avoir prêté cette somme à Hind El Achchabi, sans présentation de nul document prouvant ce prêt. Le mari a d’ailleurs porté plainte. Et maintenant, c’est Hind El Achchabi qui porte plainte contre lui. Libérée en août dernier, la femme d’affaire est donc de nouveau en prison en attendant l’ouverture du procès. Affaire à suivre.

