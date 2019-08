De nouveaux Caïds prennent leurs fonctions à Tanger

Des agents d’autorité nouvellement nommés dans la préfecture de Tanger-Asilah dans le cadre du mouvement opéré par le ministère de l’Intérieur, ont été installés jeudi dans leurs fonctions.

Ces nouvelles nominations ont concerné le secrétaire général de la préfecture, le chef du service des affaires intérieure, le pacha d’Asilah, des caïds, des chefs de Cercles et des caïds d’annexes administratives relevant de la préfecture.

Présidée par le Wali de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, gouverneur de la préfecture Tanger-Asilah, Mohamed Mhidia, la cérémonie d’installation de ces agents d’autorité s’est déroulée en présence notamment de représentants du secteur de la justice et des services de sûreté, d’élus et de chefs de services extérieurs. S’exprimant à cette occasion, Mhidia a souligné l’importance du rôle des agents d’autorité qui repose principalement sur le service du citoyen tout en consacrant le nouveau concept de l’autorité et des valeurs de l’écoute afin de suivre de près les préoccupations et aspirations des citoyens, et ce dans le respect de la loi et des libertés individuelles et collectives.

Il a insisté sur l’impératif d’insuffler une nouvelle dynamique territoriale au niveau de la préfecture et de poursuivre la mise en œuvre cohérente et optimale des grands chantiers, précisant que ce mouvement intervient en application des Hautes orientations royales pour une meilleure efficacité et une rationalisation exemplaire dans la gestion des ressources humaines relevant de ce corps.

Il a également appelé les agents d’autorité nouvellement nommés à faire montre de responsabilité et de rigueur dans la gestion des affaires des citoyens et à faire primer une approche de proximité dans la gestion de la chose locale.

Le mouvement entrepris à l’échelle nationale par le ministère de l’Intérieur dans les rangs des agents d’autorité a concerné 895 agents au total. Ils représentent près de 20% de l’ensemble des membres de ce corps exerçant au sein de l’Administration territoriale.

S.L. (avec MAP)