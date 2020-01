De nouveaux barrages verront le jour au Maroc

Trois barrages d’une capacité totale de 367 millions de m3 seront construits dans le cadre du programme national d’approvisionnement en eau potable et d’irrigation pour la période 2020-2027, a souligné, mardi à Marrakech, le directeur de l’Agence du Bassin hydraulique de Tensift, Abdelmajid Naïmi.

Dans un exposé sur “le développement de l’offre hydrique au moyen des barrages”, présenté lors d’une rencontre de communication autour de ce programme national, dont le coup d’envoi a été donné récemment par le roi Mohammed VI, Naïmi a fait savoir que l’offre hydrique sera renforcée avec la construction de trois barrages, dont deux d’une capacité globale de 227 millions de m3 sont en cours de réalisation, et la programmation d’un troisième d’une capacité de 140 millions de m3.

Selon le responsable, ces infrastructures hydriques concerneront les provinces de Chichaoua (Barrage de Boulâaouane), d’Al Haouz (barrage Ait Ziyad) et d’El Kelâa des Sraghna (Sidi Driss Elkabir).

Après avoir souligné l’impératif de promouvoir la bonne gouvernance en matière de gestion des ressources hydriques, il a relevé qu’il sera procédé aussi à la programmation de la construction d’une station de dessalement de l’eau de mer à Safi, d’une capacité de production estimée à 26 mille m3 par jour.

Et de faire observer que le taux de remplissage des barrages au niveau de la Région Marrakech-Safi a atteint 36% au 27 janvier courant, déplorant le fait que cette partie du territoire national a souffert, ces dernières années, d’une faible pluviométrie, ce qui a impacté négativement les réserves en eau aussi bien en ce qui concerne les barrages que les nappes phréatiques.

Cette rencontre de communication autour du programme d’approvisionnement en eau potable et d’irrigation, a servi d’occasion pour l’examen des moyens susceptibles de permettre une activation optimale des contenus de ce programme de manière à favoriser la mobilisation des ressources hydriques, et la garantie de la sécurité hydrique dans la perspective d’assurer l’équilibre entre l’offre et la demande grandissante en cette denrée vitale à l’échelle régionale.

