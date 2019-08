De nouveaux agents d’autorité à Marrakech

Les agents d’autorité nouvellement nommés au niveau de la préfecture de Marrakech, dans le cadre du mouvement opéré par le ministère de l’Intérieur, ont été installés, lundi, dans leurs fonctions.

Ces nouvelles nominations ont concerné plusieurs agents d’autorité, dont le secrétaire général de la wilaya, le chef de la Division des Affaires Intérieures, 5 chefs de districts, 3 chefs de cercles, 6 caïds en milieu rural, 15 chefs d’annexes administratives, ainsi que les Pachas du Mechouar-Kasbah et de Tassoultante.

Dans un mot de circonstance, le wali de la région de Marrakech-Safi, Karim Kassi-Lahlou, a rappelé les grands pas franchis par le ministère de l’Intérieur en matière de développement du système de gestion des ressources humaines en relation avec le corps des agents d’autorité conformément aux Hautes Instructions Royales et ce, à travers la mise en place d’un nouveau système intégré pour l’évaluation de l’efficacité du rendement de l’agent d’autorité.

Ce système, a-t-il dit, est basé sur le professionnalisme à travers la mise sur pied d’un mécanisme d’évaluation globale selon une approche plus objective mettant le citoyen, la société civile, les services sécuritaires et extérieurs ainsi que les instances élues au centre de cette évaluation.

Kassi-Lahlou a aussi mis en relief les Hautes Orientations Royales contenues dans le dernier Discours du Trône prononcé par le Roi, qui a réaffirmé le fort attachement et la ferme détermination du Souverain à parachever le processus des réformes initiées et à réaliser l’essor escompté à travers l’élaboration d’un modèle de développement national susceptible de relever les différents défis et de surmonter les contraintes auxquels fait face le Maroc, à même de réaliser la justice sociale et territoriale, d’améliorer les conditions de vie de tous les Marocains, et de contribuer à la gestion des grands chantiers stratégiques et vitaux, dont la régionalisation avancée, la déconcentration administrative, la mise en œuvre de la 3è phase des programmes de l’Initiative Nationale pour le Développement humain (INDH) et l’accompagnement du programme de réduction des disparités sociales et territoriales.

Il a, en outre, appelé les agents d’autorité à faire montre d’engagement dans l’application et la traduction dans les faits du contenu du Discours du Trône prononcé par le Souverain, ainsi que des Hautes Instructions Royales visant la réalisation d’un développement soutenu dans le Royaume, tout en assumant pleinement leurs responsabilités et en prônant la politique de proximité des citoyens et l’ouverture sur les différentes franges de la société pour renforcer la confiance entre les citoyens et les institutions de l’Etat et ce, conformément au nouveau concept d’autorité qui a confié à l’agent d’autorité un rôle primordial dans la consolidation de l’Etat de Droit et des acquis démocratiques.

Kassi-Lahlou a également invité les nouveaux agents d’autorité à veiller à insuffler une nouvelle dynamique à l’administration territoriale selon une vision susceptible de réaliser un développement soutenu et de consolider le progrès tous azimuts que connaît la préfecture de Marrakech, tout en adoptant une approche anticipative qui permet de satisfaire les besoins des citoyens et d’être en permanence à l’écoute de leurs doléances.

Il a, par ailleurs, appelé les agents d’autorité à être constamment présents sur le terrain pour accompagner et suivre de près les projets de développement, tout en prônant la bonne gouvernance et en veillant à l’application stricte de la loi pour la préservation des acquis et la consécration de la pratique démocratique.

A rappeler que le ministère de l’Intérieur a entrepris un mouvement dans les rangs des agents d’autorité qui a concerné 895 agents, soit près de 20% de l’ensemble des membres de ce corps exerçant au sein de l’Administration territoriale.

S.L. (avec MAP)