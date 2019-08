De nouveaux agents d’autorité à Fès

Le Wali de la région Fès-Meknès, gouverneur de la préfecture de Fès, Said Zniber a présidé, vendredi à Fès, la cérémonie d’installation des nouveaux agents d’autorité nommés au niveau de la préfecture de Fès, dans le cadre du mouvement opéré par le ministère de l’Intérieur.

Il s’agit du secrétaire général de la préfecture de Fès, du chef de la Division des affaires Intérieures (DAI) et de 22 agents d’autorité dont des chefs de cercles et des caïds.

Intervenant à cette occasion, Zniber a mis l’accent sur les Hautes Orientations du roi, en ce qui concerne notamment l’adoption d’une politique de proximité en étant à l’écoute des doléances des citoyens et leurs préoccupations et l’élaboration d’un modèle de développement capable de relever les nouveaux défis à travers le renforcement de la justice sociale et spatiale et des principes de la responsabilité et de la reddition des comptes.

Ce mouvement, a souligné Zniber, intervient dans le cadre des efforts visant le renforcement de la gouvernance locale basée sur la proximité des citoyens et la mise en application du nouveau concept d’autorité à travers la consolidation des principes de l’Etat de droit, le respect des libertés individuelles et collectives et le renforcement de la paix sociale.

A rappeler que le ministère de l’Intérieur a entrepris un mouvement dans les rangs des agents d’autorité qui a concerné 895 agents, soit près de 20% de l’ensemble des membres de ce corps exerçant au sein de l’Administration territoriale.

S.L. (avec MAP)