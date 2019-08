De nouveaux agents d’autorité à Al Hoceima

Des agents d’autorité nouvellement nommés dans la province d’Al Hoceima, dans le cadre du mouvement opéré par le ministère de l’Intérieur, ont été installés mardi dans leurs fonctions.

Ce mouvement a concerné, au niveau de la province, le chef de la Division des affaires intérieures, le pacha de la ville d’Imzouren, les chefs des cercles de Bni Ouriaghel et Targuist, neuf caïds, ainsi que cinq chefs d’annexes administratives.

S’exprimant à cette occasion, le gouverneur de la province d’Al Hoceima, Farid Chourak, a indiqué que ce mouvement vise à optimiser le travail des agents d’autorité et à insuffler une nouvelle dynamique à l’administration territoriale, notamment en termes de missions des agents d’autorité et de gestion de la chose locale.

Il a, dans ce sens, mis l’accent sur le rôle important des agents d’autorité, notamment dans la consécration de la sécurité des citoyens, le suivi des projets en cours de réalisation au niveau territorial et la préservation de l’environnement, en sus du strict respect de la loi.

Chourak a par ailleurs appelé les agents d’autorité ainsi que les différents services extérieurs à être à l’écoute des citoyens afin de concrétiser la politique de proximité et ce, en application des Hautes orientations du roi Mohammed VI.

Il a également appelé les élus locaux, les acteurs de la société civile et les responsables des différents services extérieurs à conjuguer leurs efforts et à renforcer leur coordination avec ces agents afin qu’ils puissent mener à bien leur mission et contribuer ainsi au développement de la province.

Le mouvement entrepris au niveau national par le ministère de l’Intérieur dans les rangs des agents d’autorité a concerné 895 agents, soit près de 20% de l’ensemble des membres de ce corps exerçant au sein de l’Administration territoriale.

