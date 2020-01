De nombreux Casablancais ont fêté le Nouvel an à Ain Diab (VIDEO)

De nombreux Casablancais, ainsi que d’autres Marocains de passage dans la capitale économique, ont créé une ambiance bon enfant, sur la corniche de Ain Diab,

Et ce, à l’occasion de l’avènement du Nouvel an 2020. Joie et allégresse étaient au rendez-vous, comme le prouvent les déclarations de plusieurs jeunes filles et de jeunes gens à Le Site info. En chansons et en éclats de rire , tous ces joyeux lurons ont célébré la fin de 2019 et le début de l’an de grâce 2020.

Les fêtards n’ont pas non plus manqué de dire que cette célébration du Nouvel n’est pas “haram”, comme le prétendent certains qui se croient plus musulmans que les musulmans. “Ceux qui parlent de religion devraient d’abord être de vrais pratiquants, respectant tous les préceptes et valeurs prônés par la religion!”, ont-ils aussi conseillé aux personnes qui désapprouvent la célébration du Nouvel an.

L.A.