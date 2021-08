De bonnes nouvelles du comédien « Abderraouf »! (PHOTO)

Le public marocain a des nouvelles de l’artiste Abderrahim Tounsi, alias « Abderraouf », grâce à son fils, Oussama. Celui-ci a publié, via son compte Instagram, une photo récente du comédien adulé des Marocains.

Cette photo, publliée il y a deux jours, a été largement partagée par les fans et followers du comédien sur plusieurs pages d’Instagram. Tous les internautes ont tenu à exprimer leur amour et leur admiration pour Abderraouf, ainsi que leur satisfaction d’avoir été rassurés son son état de santé, sachant qu’il a dépassé la phase critique de sa maladie et qu’il est actuellement en période de convalescence.

Pour rappel, la dernière apparition de Abderraouf a eu lieu en février dernier, alors qu’il recevait sa première dose de vaccin anti-coronavirus Son fils Oussama avait alors publié, en son temps, une photo de son artiste de papa pendant la vaccination.

Larbi Alaoui