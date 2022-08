David Govrin annonce la construction de la nouvelle ambassade d’Israël à Rabat

David Govrin, chef de la mission israélienne au Maroc, a annoncé la signature, lundi 1er août, du contrat concernant la construction de l’ambassade permanente de l’Etat d’Israël, à Rabat, capitale du Royaume.

Et c’est via un tweet que cette annonce a été faite. Govrin a ainsi affirmé être heureux de partager avec ses followers une photo illustrant « l’un des moments historiques que j’ai vécus avec mon équipe ». Il a poursuivi, qu’en effet, le contrat pour la construction du siège d’e l’ambassade permanente d’Israël au Maroc « a été signé hier ». Et ce, avec des ingénieurs et une entreprise de construction marocaine, a précisé le chef de la mission israélienne au Maroc.

« Nous commencerons ainsi et, si Dieu le veut, une nouvelle ère, au cours de laquelle nous consoliderons nos relations distinguées avec le Maroc », a promis dans son tweet David Govrin.

L.A.

إنني سعيد جدا بمشاركة معكم هذه الصورة، التي تشهد إحدى اللحظات التاريخية التي عشتها مع فريق عملي، حيث تم التوقيع الامس على عقد بناء مقر السفارة الاسرائيلية الدائمة في المغرب مع المهندسين وشركة البناء المغربية. وبهذا سنبدأ باذن الله عهد جديد نرسخ فيه علاقاتنا المتميزة بالمغرب 🇮🇱🇲🇦 pic.twitter.com/LRsdwVmlXe — Dr. David Govrin (@DavidGovrin) August 2, 2022