Dates, lieux et prix… tout savoir sur les prochains spectacles de Gad El Maleh au Maroc

Le célèbre comédien marocain Gad El Maleh s’apprête à faire une tournée dans plusieurs villes du Maroc à partir du 29 janvier prochain jusqu’au 4 février afin de présenter son dernier one-man-show nommé « D’ailleurs ».

Gad El Maleh sera ainsi à Casablanca (le 29 et 30 janvier), à Rabat (31 janvier et 1er février) et à Marrakech (3 et 4 février). Les billets qui se vendent actuellement sur le site ticket.ma et connaissent une forte affluence. Les deux spectacles prévus à Casablanca en plus d’un spectacle à Rabat le 31 janvier sont déjà en Sold Out, ils se produiront donc à guichets fermés.

Ci-dessous, le détail des concerts de Gad El Maleh :

29/01/2023 au studio des arts vivants de Casablanca (les prix varient entre 250 et 400 dirhams)

30/01/2023 au studio des arts vivants de Casablanca (les prix varient entre 250 et 400 dirhams)

31/01/2023 au théâtre national Mohammed V à Rabat (les prix varient entre 320 et 620 dirhams)

01/02/2023 au théâtre national Mohammed V à Rabat (les prix varient entre 320 et 620 dirhams)

03/02/2023 au Palais des congrès à Marrakech (les prix varient entre 320 et 620 dirhams)

04/02/2023 au Palais des congrès à Marrakech (les prix varient entre 320 et 620 dirhams)