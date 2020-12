Date de lancement, efficacité, catégories ciblées… Nouvelles précisions sur le vaccin anti-covid

Rien n’est encore confirmé pour la date de lancement de la campagne nationale de vaccination contre le Covid-19, affirme le Dr Said Afif, membre du comité scientifique du vaccin, selon qui la date officielle va être annoncée dans les jours qui viennent par les sources officielles.

Contrairement à ce qui a été colporté sur la date du 4 décembre, notre interlocuteur, qui est également président de l’association marocaine des sciences médicales, précise que la date n’a pas encore été fixée.

Invité de notre émission « Dayf Khass » (invité spécial), l’expert nous fait part d’une multitude de données sur le vaccin pour lequel le Maroc a opté, la différence avec le vaccin développé par un laboratoire américain, la nature des effets secondaires, l’acquisition de l’immunité de groupe…

Est-ce qu’il sera obligatoire ? Quel est son prix ? Permettra-t-il de mettre fin à l’état d’urgence sanitaire et aux mesures restrictives ? Ces questions et tant d’autres que se posent les citoyens, nous les avons posées au Dr Afif. Ne ratez pas ce rendez-vous ce soir à 20h sur la page Facebook et sur le compte Youtube de Le Site info.

S.Z.