Darija: qu’a dit Ayouch après les propos d’El Othmani?

Il convient de rappeler que Noureddine Ayouch a fait l’objet de nombreuses critiques, après qu’il ait traité ses détracteurs de «chiens». Une position que le chef de gouvernement avait qualifiée de «daechisme politique», lors des travaux de la session extraordinaire du Conseil national du parti Justice et développement, tenus avant-hier samedi à Bouznika. Et de préciser que «Ayouch ne jouit d’aucun statut gouvernemental ni d’une responsabilité publique qui lui donnent le droit de décider de l’avenir des Marocains».

«Je respecte et apprécie beaucoup Saâdeddine el Othmani, et préfère prendre du temps pour réfléchir et calmer les esprits», a-t-il dit en ajoutant qu’il «préfère éviter tout affrontement ou débat en ce moment».