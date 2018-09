Darija: Ayouch tire à boulets rouges sur El Othmani

El Othmani a par ailleurs souligné que «ce débat devrait être soumis aux spécialistes pour parvenir à des solutions, et nous n’avons aucun problème à changer ces manuels scolaires émis par le ministère de tutelle si les spécialistes en éducation, les linguistes et les commissions concernées sont d’accord, bien entendu après consultation du Conseil supérieur de l’éducation, de la formation et de recherche scientifique».

Le chef de gouvernement Saâdeddine El Othmani a déclaré, dimanche 9 septembre qu’il impossible d’utiliser la darija dans l’enseignement, premièrement parce que l’arabe et l’amazigh sont les langues officielles, comme le stipule la constitution, et deuxièmement parce que la loi-cadre, actuellement en discussion au Parlement, prévoit d’adhérer à la langue prescrite dans l’enseignement, afin de barrer la route à l’utilisation de la darija. Ainsi, l’existence d’expressions ou de phrases ou de paragraphes dans les manuels scolaires est “formellement interdite”.