Dare Your Dreams : le concours de design revient dans une 11e édition

Dans le cadre de la collection « Dare You Dreams » (Osez vos rêves), Balsan, fabricant français de moquettes, en collaboration avec Darkyn, leader marocain des revêtements pour sols et murs, a initié un concours ouvert aux étudiants en Design de l’École Supérieure des Beaux-Arts de Casablanca.

Le concept Dare Your Dreams est de donner carte blanche à des designers en herbe dans le monde entier pour imaginer des motifs de moquette Balsan. Dès lors, les jeunes talents réalisent leur projet dans le cadre de leurs études avec pour orientation de bousculer les habitudes, en intégrant les exigences professionnelles.

Après la France, la Suède, le Japon et bien d’autres pays, c’est le Maroc qui a été choisi par Balsan pour accueillir le 11e opus du concours Dare Your Dreams. À noter que c’est la première fois que l’événement est organisé sur le continent africain.

Pour l’occasion, les étudiants de 3e année en design graphique de l’ESBAC ont été sollicités pour illustrer les traditions culturelles marocaines à travers des créations de moquettes originales. Un exercice de style qui leur a, de plus, permis d’aborder les techniques et procédés de la production de moquettes et tapis selon les standards de Balsan. Pour la direction de l’école et son équipe pédagogique, « le projet Dare You Dreams est une opportunité et une occasion de se confronter aux projets concrets pour tester et évaluer les acquis de nos étudiants, plastiquement, graphiquement et surtout leurs savoir-faire en design digital ».

Entre tradition et modernité, une mosaïque de créations bien inspirées

Parmi les sources d’inspiration des étudiants, on trouve par exemple, la culture du Henné, l’univers du Zellige ou encore des symboles vivants tels que le Guerrab. Le tissage et la broderie, trésors de l’artisanat marocain, sont également présents à travers des motifs typiques. Au-delà de l’aspect traditionnel, ces créateurs ont aussi su amener une touche de modernité à leur réalisation, dans l’esprit des tendances actuelles de la décoration intérieure (One line drawing, Pixel Art, etc.).

Pour l’heure, il s’agit de partager avec le grand public, les fruits d’une année de créativité et d’apprentissage avant de découvrir le vainqueur du concours DYD. Le palmarès de cette édition sera dévoilé lors d’une exposition qui se tiendra le 24 février prochain à l’École des Beaux-Arts de Casablanca.