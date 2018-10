Daoudi: “L’Europe a une grande chance d’avoir un voisin comme le Maroc”

L’Europe a une grande chance d’avoir un voisin comme le Maroc, a affirmé, ce lundi à Athènes, le ministre chargé des Affaires générales et de la gouvernance, Lahcen Daoudi, mettant en avant les liens interculturels entre le Royaume et les pays européens.

Intervenant à l’ouverture de la 3ème édition du sommet “Union européenne-monde arabe”, le ministre a souligné que la coopération entre les pays arabes et européens n’est pas une question de choix mais plutôt une nécessité afin de relever ensemble les défis posés aux deux partenaires.

Daoudi a également mis en évidence l’importance du dialogue pour les deux parties, rappelant dans ce cadre le premier accord signé en 1969 entre le Maroc et l’Europe.

“Aujourd’hui, les relations entre les deux parties ont atteint un niveau avancé et le Royaume exporte librement ses produits vers l’Union européenne (EU)”, a-t-il enchainé.

“La Méditerranée ne doit pas nous diviser mais plutôt nous unir” afin de résoudre les problèmes liés aux changements climatiques, à la lutte contre le terrorisme et au renforcement de la paix et de la stabilité à travers une coopération solide et mutuellement bénéfique, a-t-il dit.

D’autre part, le ministre a mis en en exergue les grands efforts déployés par le Maroc en vue de renforcer son édifice démocratique.

Le sommet euro-arabe, un événement destiné à promouvoir la coopération entre les deux partenaires, connaît la participation de 30 pays.

Placé sous le signe “Horizons partagés”, ce forum de deux jours réunit des chefs d’Etat et de gouvernement, des ministres, des hauts fonctionnaires de l’UE, ainsi que des universitaires et des chefs d’entreprises.

Parmi les questions qui seront abordées figurent notamment l’émigration, les politiques européennes et arabes de voisinage, les changements climatiques, la transition énergétique et la coopération culturelle.