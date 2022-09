Dakhla: un serveur de café découvre une grosse somme d’argent et la restitue

Un serveur exerçant dans un café de la ville de Dakhla, a trouvé deux sacs remplis de grosses sommes d’argent en devises et de bijoux précieux, au début de la semaine.

Dans une déclaration à Le Site info, Yassine, très ému, nous a relaté comment il a trouvé ce véritable trésor. Il s’est réveillé tôt, comme à l’accoutumée, le lundi matin, et a demandé à sa petite fille de prier pour lui afin qu’il puisse gagner de l’argent ce jour-là. Et, en sortant de chez lui, il a trouvé jeté par terre un billet de 100 DH! Argent qu’il mis dans sa poche avant de rejoindre le café où il travaille.

Arrivé à destination, le garçon de café, originaire d’Azilal, a reçu son premier client, un ressortissant étranger. Celui-ci lui a commandé un café, mais a quitté précipitamment les lieux en laissant deux sacs sur sa chaise.

Revenant avec la commande du touriste étranger, Yassine a constaté la disparition de son client et a vu les deux sacs, oubliés sur la chaise, qu’il a ouverts. Il a alors trouvé à l’intérieur ces grosses sommes d’argent en devises étrangères et des bijoux précieux.

Notre interlocuteur a alors déposé les deux sacs dans un endroit sûr. Quelques instants plus tard, le touriste étranger est revenu au café, les traits tirés, dans un état de désarroi indescriptible et n’a parlé à personne;.Yassine s’est alors dirigé vers lui et lui a expliqué que les deux sacs, qu’il avait laissé sur sa chaise après avoir commandé son café, étaient en parfaite sécurité.

Retrouvant ses deux sacs, le sourire est revenu sur les lèvres du ressortissant étranger, la joie a inondé son visage et il s’est fondu en vifs remerciements envers les employés de l’établissement dont il a longuement loué l’honnêteté et l’intégrité professionnelles, a poursuivi Yassine.

Le garçon de café a conclu son récit en soulignant que malgré sa difficile et pénible situation sociale et pécuniaire, il n’a pas pensé une seule seconde à garder pour lui, tout en précisant que son voeu le plus cher est d’encourager les touristes étrangers à visiter la belle ville de Dakhla.

L.A.