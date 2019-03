Dakhla: Témoignages au Forum Crans Montana (VIDEO)

La session annuelle du Forum de Crans Montana (FCM) a ouvert ses travaux, ce vendredi à Dakhla, sous le Haut patronage du roi Mohammed VI, sous le thème “Bâtir une Afrique puissante et moderne au service de la jeunesse”.

Cet événement d’envergure se propose d’ouvrir une réflexion approfondie sur les moyens d’édifier une Afrique prospère, développée et inclusive qui prend son destin en main.

Cette édition, la cinquième consécutive organisée dans la perle du Sud, connaît la participation de responsables gouvernementaux, ministres, parlementaires, représentants d’organisations régionales et internationales et nombreuses entreprises venues du monde entier débattre de thèmes aussi divers que la sécurité énergétique, les exigences environnementales, l’économie numérique, la santé publique, l’agriculture durable et la promotion de l’entrepreneuriat des jeunes et du leadership féminin.

Outre les sessions et panels au menu, plusieurs activités sont prévues parallèlement à cette édition 2019: sessions de formation, caravane médicale spécialisée, activités associatives, manifestations culturelles, etc. Cet événement, qui se poursuivra jusqu’au 17 mars, s’impose comme le rendez-vous incontournable des décideurs publics et du monde des affaires consacré aux grands défis et enjeux de l’Afrique et de son intégration mondiale.

La jeunesse occupera une place de choix dans le programme de ce forum qui tentera d’examiner les moyens de renforcer la participation des jeunes à la lutte contre l’extrémisme, de promouvoir le rôle des organisations de jeunesse dans la préservation de la paix et d’impliquer pleinement et efficacement les jeunes dans les processus de prise de décision.

L’accent sera également mis sur l’émergence de l’Afrique et la transformation digitale, qui est de nature à ouvrir des perspectives prometteuses pour l’éducation, la finance, l’énergie, la mobilité, la santé et l’agriculture, tout en favorisant le développement d’un écosystème propice a l’innovation numérique et a l’épanouissement d’une jeunesse africaine talentueuse.

Deux leaders d’opinion africains ont livré des témoignages à Le Site Info, en marge des travaux du Forum.

A.K.A. (avec MAP)