Dakhla: deux plages décrochent le Pavillon Bleu

Le Pavillon Bleu a été hissé, ce lundi, aux plages de Moussafir et d’Oum Labouir, à Dakhla, témoignant de l’engagement et du travail entrepris pour assurer une qualité environnementale exemplaire répondant aux normes internationales.

Cet événement, tenu en présence des représentants des autorités, des collectivités locales, de la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement et de l’ensemble des parties prenantes du programme « Plages Propres », coïncide avec l’opération #B7arblaplastic à la ville de Dakhla et s’est démarqué par l’organisation de plusieurs évènements.

Selon un communiqué de l’Office national de l’électricité et de l’eau potable, il s’agit, notamment, d’une activité terrain à la plage de Moussafir, organisée par la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement, en partenariat avec le ministère de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, l’association Al Marjane de plongée sous-marine et des sports nautiques et l’ONEE-BE.

Cette activité consiste à mobiliser et sensibiliser les jeunes sur la problématique des déchets plastiques à travers des ateliers, des messages et des gestes écoresponsables, souligne le communiqué.

Il s’agit également d’opération « Street Marketing DAKHLA », qui est une action de promotion et de communication innovante pour encourager les citoyens de la ville à participer au programme « Plages Propres » et plus particulièrement aux activités relatives à l’Opération #B7harblaplastic et à sensibiliser l’ensemble des jeunes sur le changement des comportements vis-à-vis de l’utilisation du plastique à usage unique.

Au programme figuraient, également, la mise en place d’une WEB RADIO et d’une plateforme digitale pour la sensibilisation et l’éducation à l’environnement et l’implémentation d’une approche d’économie circulaire pour la collecte, le tri et la revalorisation des déchets plastiques au profit d’actions citoyennes, fait-on savoir.

RA