Dacia Maroc prend part au Rallye Aïcha des Gazelles avec son nouveau Duster

Pour la 32e édition du Rallye Aicha des Gazelles du Maroc, Dacia Maroc soutient 2 équipages sélectionnés en interne de Renault Group Maroc sur la base de critères précis, de leur motivation et de leur détermination à représenter la marque et les femmes marocaines.

Pour cette nouvelle édition, Dacia Maroc a permis à 4 collaboratrices de l’usine de Tanger, du commerce et de Mobilize Financial Services Maroc, de vivre pour la première fois une expérience unique dans le désert marocain et relever un défi sportif inédit. Dacia Maroc s’engage auprès des 4 gazelles en leur mettant à disposition les Nouveaux Dacia Duster 4X4 adaptés aux conditions difficiles du désert, mais aussi en mettant en œuvre tous les leviers pour qu’elles vivent une expérience inoubliable : depuis leur inscription au Rallye, leurs formations, la fourniture de matériel exigé par le Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc qui leur permettra de vivre l’aventure dans les meilleures conditions.

Du 8 au 18 mars, les équipes devront faire preuve de compétences en navigation et maitrise de la conduite en tout terrain pour réussir ce challenge. Détermination, dépassement de soi et solidarité sont les qualités que devront démontrer les candidates au volant de leur Duster pour tenter relever le défi d’une vie.

Une aventure au volant du Dacia Duster 4X4 nouvelle génération

Pour cette 32e édition, la 3e Gazelle des équipages Dacia Maroc sera le baroudeur officiel de la marque Dacia : le Duster 4×4.

Avec 5 victoires consécutives dans la catégorie crossover, le nouveau Dacia Duster reste le véhicule préféré de cette compétition dans la catégorie « Crossover » et l’allié incontournable pour rouler sur les terrains difficiles du Rallye Aicha des Gazelles du Maroc.

Les 2 équipes seront au volant des nouveaux Dacia Duster 4×4 relookés pour relever ce nouveau défi et être leur meilleur atout dans cette catégorie « Crossover ».

Deux équipages au parcours exceptionnel

Zineb Yaagoubi, ingénieure planche de bord et Chaimae El Kinani, coordinatrice au sein du département montage à l’usine de Tanger sont deux femmes dynamiques qui participeront pour la première fois au Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc. Cet équipage, surnommé « Les lionnes de la montagne », pour qui l’aventure est une routine, portera le numéro 300 et tentera de conquérir une place sur le podium. Animées par les valeurs de solidarité, de dépassement de soi et de compétition, Zineb et Chaimae sont plus que jamais motivées pour représenter la femme marocaine, mais aussi toutes les femmes de Renault Group Maroc.

Au volant du Duster n° 310, Ghizlane Ferkous, Responsable réseau et Fatima-Zahra Ahallal, senior manager pour Mobilize Financial Services Maroc sont des femmes combattantes au parcours déjà impressionnant de réalisations.

Fatima-Zahra Ahallal est une marathonienne chevronnée et Ghizlane est une battante qui a su relever les défis de la vie et fait preuve d’un courage exemplaire. Première participation pour ces deux nouvelles Gazelles, elles sont déterminées à relever ce challenge tout en transmettant des messages d’espoir et de motivation. Cette 32e édition du Rallye Aïcha des Gazelles est une opportunité pour elles de sensibiliser les femmes au dépistage précoce du cancer du sein. Ghizlane et Fatim-Zahra soutiennent l’association « Les amis du Ruban Rose ».

Pour cette nouvelle participation, Dacia Maroc, Mobilize Financial Services Maroc et Axa Assurance Maroc soutiennent ces candidates, qui représenteront fièrement les femmes marocaines au sein de cette compétition porteuse de valeurs humaines et sportives symboliques et fédératrices. Ces 4 Gazelles vivront une expérience unique et entreront dans la légende de cette aventure exceptionnelle 100 % féminine.