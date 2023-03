Dacia Maroc brille avec le nouveau Duster au Rallye Aïcha des Gazelles

Les 4 collaboratrices de Renault Group Maroc ont fièrement représenté l’ensemble des collaboratrices du groupe et la marque Dacia. Les équipages 300 et 310 sont officiellement entrés dans la légende du Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc.

Parcourir le désert pendant 9 jours au volant de 2 Duster 4×4 arborant la nouvelle identité de la marque Dacia, c’est le défi qu’ont relevé Zineb Yaagoubi, Chaimae El Kinani Fatima-zahra Ahallal et Ghizlane Ferkous. Toutes collaboratrices de Renault Group Maroc, les 2 équipages 300 et 310 ont participé pour la première fois au Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc grâce au soutien de Dacia Maroc.

« Le Rallye a changé ma vie. Après avoir vécu cette expérience humaine et sportive, je sais que l’on peut relever n’importe quel défi. J’ai eu la chance de rencontrer des femmes exceptionnelles et fortes avec qui nous avons tissé des liens uniques », confie Chaimae El Kinani, de l’équipage 300.

« Chaque jour du Rallye apportait son lot de difficultés… les tangages, les erreurs de calcul de navigation, rater une balise à quelques secondes de sa fermeture était notre quotidien pendant ces 9 jours. Mais nous restions déterminées à terminer ce Rallye grâce à une cause qui nous tient à cœur « le dépistage précoce du cancer du sein ». De retour à ma vie citadine, je profite de chaque détail de la vie et du confort qui nous manquait terriblement pendant le Rallye », raconte Fatima-Zahra Ahallal de l’équipage 310

Le Rallye Aicha des Gazelles du Maroc est considéré comme l’une des compétitions les plus difficiles en matière de conduite tout-terrain, de navigation et de survie dans le désert Marocain. Les 4 Gazelles ont su relever le défi et entrent officiellement dans la légende exclusive aux plus de 6.000 femmes qui ont participé à cette aventure 100 % féminine depuis son lancement en 1990.

Cette aventure leur a permis de démontrer leur force, leur motivation, leur esprit de solidarité et leur capacité à aller de l’avant dans les moments les plus critiques. Zineb, Chaimae, Fatima-Zahra et Ghizlane ont su représenter fièrement la femme marocaine, les collaboratrices de Renault Group et la marque Dacia.

Émotions et sensations garanties au volant des Dacia Duster 4×4

Pour cette 32e édition, Les Lionnes de la Montagne (équipage 300) et les Gazelles du Ruban Rose (équipage 310) ont pu compter sur les qualités du Dacia Duster 4×4 pour vivre cette aventure unique.

Véhicule préféré de la catégorie Crossover, Dacia Duster est l’allié incontournable pour se battre jusqu’au bout du Rallye Aicha des Gazelles du Maroc. D’ailleurs, les Gazelles du Ruban Rose et les Lionnes de la Montagne ont pu apprécier les atouts de leur 3e Gazelle : « Passer 10 jours sur des parcours très difficiles au volant du Duster était un pur plaisir. Dès le départ, ma confiance en notre 3e gazelle était inébranlable, elle nous a accompagnés et soutenus tout au long du rallye sans le moindre pépin, elle était notre force, notre quiétude », déclare Ghizlane Ferkous, équipage 310.

« Après avoir vécu cette aventure intense au milieu des dunes et des oueds, je peux affirmer aujourd’hui que Dacia Duster 4×4 est mon véhicule préféré ! En participant à ce Rallye, j’ai atteint un objectif de vie et j’ai découvert ce que ma binôme, le Duster et moi étions capables d’accomplir ! », indique Zineb Yaagoubi, équipage 300.

Les 2 équipages se sont engagés dans cette 32e édition du Rallye Aicha des Gazelles du Maroc avec le soutien de Dacia Maroc, Mobilize Financial Services Maroc et Axa Assurances Maroc. Ces partenaires se sont tenues aux côtés de ces femmes fortes partageant des valeurs nobles et exemplaires.