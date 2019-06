Crystal Advertising: Kawtar Hazzaf nous a quittés

C’est avec une grande tristesse que nous venons d’apprendre la disparition de notre chère et regrettée collègue Kawtar Hazzaf que Dieu ait son âme.

Toute l’équipe Crystal Advertising tient à présenter ses plus sincères condoléances à sa famille que Dieu l’assiste dans ses moments difficiles. Ce terrible deuil nous permet d’exprimer notre peine et de montrer ô combien elle était et restera à jamais dans nos cœurs, par sa gentillesse, son humour, sa spontanéité, sa joie de vivre, son professionnalisme…

Paix à ton âme très chère Kawkawa.