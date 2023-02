Critiqué par Dizzy Dros, Nouamane Lahlou répond (VIDEO)

L’artiste marocain Nouamane Lahlou a répondu dans une station radio aux récents propos du rappeur Dizzy Dros. L’auteur de la chanson « M3a l3echrane » lui reprochait dans une vidéo de parler aux gens avec « arrogance » et de se mêler à des genres musicaux qu’il ne maîtrise pas.

Nouamane Lahlou a démenti ces propos : « Il a dit que je parle avec arrogance, ce n’est absolument pas vrai. Quand tu fais de la musique, tu dois avoir un minimum de connaissances à ce sujet. S’il a un complexe, c’est son problème ».

Il a ensuite souligné qu’il a cherché le profil de Dizzy Dros sur internet et s’est réjoui de sa réussite : » J’ai cherché son profil sur internet et j’ai su que c’était quelqu’un de célèbre. Ça m’a fait plaisir de voir ça, parce qu’il est marocain et j’aime voir les Marocains réussir ».